Einbruch : Einbruch: Polizei sucht dringend Zeugin

Hetzerath (red) In ein Wohnhaus in der Straße Auf‘m Berg in Hetzerath brachen Unbekannte am Mittwoch, 17. Juli zwischen 11 bis 13 Uhr (der TV berichtete) ein. Aufgrund von Zeugenhinweisen könnte ein dunkelfarbener Peugeot mit gelben Kennzeichen sowie eine männliche Person, bekleidet mit schwarzem T-Shirt und kurzer, schwarzer Hose mit der Tat in Zusammenhang stehen.

Weiterhin wird dringend eine Zeugin mit rosafarbenem Oberteil und heller Hose gesucht, die gegen 11.20 Uhr die Straße Auf‘m Berg/In der Held mit ihrem schwarz-weißen Hund passierte.