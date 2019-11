Polizei : Wieder Einbrecher in Schweich aktiv

Foto: TV/Klaus Kimmling

Schweich (red) Wieder ein Einbruch in Schweich: Nachdem Unbekannte am Samstag in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Lehmbach eingedrungen waren (der TV berichtete), stiegen Einbrecher am Samstag auch in ein Haus in der Benediktinerstraße ein.

