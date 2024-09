Wiederholungstäter? In Trier geht die Diebstahlserie weiter: Polizei meldet zwei Einbrüche in Autos

Erneut kam es in Trier zu Autoeinbrüchen. Wie die Polizei mitteilt, haben bislang unbekannte Täter am Montag, 9. September, zwischen 21.10 Uhr und 23.40 Uhr die Scheiben von zwei Fahrzeugen eingeschlagen und Wertgegenstände entwendet. Dabei handelte es sich um einen in der Engelstraße geparkten grauen VW Lupo und einen in der Roonstraße geparkten schwarzen VW Golf.