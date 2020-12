Polizei : Einbrecher erbeuten höheren Geldbetrag

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/Klaus Kimmling

Unbekannte sind am Donnerstag, 3. Dezember, zwischen 17.15 und 18.35 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Hofberg in Trier-Tarforst eingebrochen. Ein Fenster wurde aufgehebelt. Der Wert der Beute liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?