Einbruch : Unbekannte steigen in Grundschule Hillesheim ein

Unbekannte steigen in Grundschule Hillesheim ein

Hillesheim Einbrecher sind am Wochenende in die Grundschule Hillesheim eingestiegen. Sie gingen dabei laut Polizeibericht mit brachialer Gewalt vor.

Die bisher unbekannten Täter sind laut Polizeibericht zwischen Samstag, 12. Oktober, 11 Uhr, und Sonntag, 13.Oktober, 14 Uhr, in die Grundschule in der Lammersdorfer Straße in Hillesheim eingebrochen. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume und brachen verschlossene Türen auf.