Blaulicht : Einbruchsdiebstahl in leerstehendes Haus in Udler

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Udler Unbekannte haben einen Einbruchsdiebstahl in ein zurzeit leerstehendes Haus in der Hauptstraße in Udler begangen. Zwischen dem 21. Juli und dem 25. Juli wurden im Haus eine Tür beschädigt und mehrere Gegenstände entwendet.