Mann muss ins Gefängnis : Einbruchserie an der Sauer – Gesuchter an Polizei übergeben

Einbruchserie an der Sauer – Gesuchter an Polizei übergeben

Trier/Echternacherbrück/Bollendorf (red) Die luxemburgischen Behörden haben einen 23-Jährigen an die Bundespolizei Trier übergeben. Der Marokkaner war mit Europäischem Haftbefehl gesucht worden. Der Mann wurde er nach Vorführung beim Richter in die Justizvollzugsanstalt Wittlich gebracht.

Wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls in drei Fällen hat der Mann sich in Deutschland zu verantworten. Zwischen Dezember 2015 und April 2016 soll er laut Polizei mit seinem Komplizen in drei Einfamilienhäuser im Bereich Echternacherbrück/Bollendorf eingebrochen sein. Dabei hätten die Täter aus einem der Häuser Gegenstände im Wert von 1600 Euro gestohlen und ein anderes für mehrere Tage als Schlafstätte genutzt. Beim dritten Einbruch sollen sie ohne Diebesgut geflohen sein.