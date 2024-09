Wiederholungstäter? In Trier geht die Diebstahlserie weiter: Polizei meldet vier Einbrüche in Autos

Die Taten haben sich in der Paulinstraße, Thyrsusstraße, Am Beutelweg und in der Thebäerstraße ereignet. Zwischen Mittwoch, 4. September, um 14.30 Uhr, und Donnerstag, 5. September, bis 18.49 Uhr, wurden laut Polizei die Autos aufgebrochen und Wertgegenstände geklaut. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich bei der Kriminalpolizei zu melden: 0651/9779-2290