Polizei : Einbruchsversuch bleibt ohne Beute

Foto: Polizei

Gerolstein Einbrecher haben zwischen Freitag. 20. Dezember, und Sonntag. 29. Dezember, wiederholt versucht, Am Brückelchen in Gerolstein in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Laut Polizei mussten sie unverrichteter Dinge und mit leeren Händen vom Tatort flüchten.

