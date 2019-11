Hillesheim : Einbruchsversuch in Hillesheim

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Hillesheim (red) Unbekannte haben versucht, in einen Imbiss in der Kölner Straße in Hillesheim einzubrechen. Zwei Mal versuchten sie nach Mitteilung der Polizeiinspektion Daun ein Fenster aufzuhebeln, um in das Gebäude einzudringen.

