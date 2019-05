Kriminalität : Unbekannte scheitern bei Einbruch in Trierer Mehrfamilienhaus

Trier Unbekannte haben am Samstag, 25. Mai, versucht, in ein Mehrfamilienhaus in der Brahmstraße in Trier-Nord einzubrechen.

Laut Polizei versuchten die Täter gegen 15.15 Uhr die Hauseingangstür aufzuhebeln, was ihnen jedoch misslang. Es entstand Sachschaden.