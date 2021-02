Kriminalität : Einbruchsversuch in Wohnhaus in Hillesheim

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hillesheim Unbekannte haben am Dienstag zwischen 13.45 und 14.45 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus in der Neutorstraße in Hillesheim einzubrechen. Sie nutzten dafür die kurze Abwesenheit des Wohnungsinhabers.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Täter näherten sich nach Angaben der Polizei von der Vorderseite des Anwesens und versuchten durch Aufhebeln der Hauseingangstüre einzudringen. Aufgrund der guten Sicherung blieb es beim Versuch, wobei es zu Beschädigungen an der Haustür und dem dortigen Schließmechanismus kam.

Die genaue Schadenshöhe der Beschädigungen steht noch nicht fest.