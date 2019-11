Einbruch : Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Zemmer

Zemmer In Zemmer versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Zemmer einzubrechen.

Unbekannte versuchten sich in der Zeit von Montag, 28. Oktober, 16 Uhr und Donnerstag, 31. Oktober, 17 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Gruhbachstraße in Zemmer zu verschaffen. Der oder die Täter versuchten die Haus- und Terrassentür aufzuhebeln, scheiterten jedoch daran. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.