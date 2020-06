Einbruchsversuch in Lückenburg : Täter scheitern an Haustür

Foto: dpa-tmn/Frank Rumpenhorst

Lückenburg Wenig Glück hatten die Täter, die am Wochenende versucht haben, in ein Haus am Ortsrand von Lückenburg einzubrechen.

Sie scheiterten beim Versuch, die Haustür — vermutlich mit einem Schraubendreher – aufzuhebeln. Dabei wurde die Haustür leicht beschädigt. Laut Polizei entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Tatzeitraum: von Freitag, 26. Juni, 19 Uhr, bis Montag 29. Juni, 10.30 Uhr.