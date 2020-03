Polizei : Einbrüche in Bäckereifilialen

Daun Zwei Einbrüche in Bäckereifilialen hat es in der Nacht auf Donnerstag in Hillesheim gegeben. Laut Polizei blieb es in der Kölner Straße es beim Versuch, die Täter betraten das Gebäude nicht. Aus einer Filiale in der Wallstraße wurde Bargeld entwendet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken