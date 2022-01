Blaulicht : Einbrüche im Kreis Bernkastel-Wittlich und Zell: Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Foto: TV/Friedemann Vetter

Traben-Trarbach Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die für mehrere Einbrüche verantwortlich sein sollen, unter anderem in Wittlich und Bernkastel-Kues. Einer der Verdächtigen ging den Ermittlern an der Mosel ins Netz. Was bislang bekannt ist.

Die Männer stehen im Verdacht, zahlreiche Einbrüche im Bereich Bernkastel-Kues, Wittlich, Kirchberg und Zell begangen zu haben, wie die Polizei mitteilt. Den Festnahmen vorangegangen waren intensive Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Trier und der Kriminaldirektion Trier auf Grund von rund 30 Einbrüchen oder Einbruchsversuchen vorausgegangen, die sich seit vergangenem Dezember ereigneten und zu einem Schaden von mehreren zehntausend Euro führten.

Zwei 23 und 32 Jahre alte Männer konnten am Mittwoch gegen 18.30 Uhr nach einem Einbruch im Rhein-Hunsrück-Kreis von Spezialkräften der Polizei festgenommen werden. Im Auto der beiden Männer fanden die Einsatzkräfte eine größere Menge Bargeld, Tatwerkzeug und eine Uhr, die offenbar aus dem zuvor begangenen Einbruch stammt.

Ein weiterer 53-jähriger Mann wurde gegen 19.45 Uhr in einer Wohnung in Traben-Trarbach festgenommen. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen in Traben-Trarbach stellten die Ermittler weitere Beweismittel sicher.

Es wird nunmehr geprüft, inwieweit die drei mutmaßlichen Einbrecher an den ca. 30 Taten der Serie beteiligt waren.