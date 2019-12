Diebstahl : Einbrüche in Kalenborn-Scheuern und Gerolstein – Zeugen gesucht

Kalenborn-Scheuern/Gerolstein In den vergangenen Tagen hat es zwei Einbrüche gegeben, einen in Gerolstein und einen in Kalenborn-Scheuern. Die Polizei sucht zu beiden Vorfällen Zeugen.

Unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag, 5. Dezember, 16.30 Uhr, und Freitag, 6. Dezember, 8.45 Uhr, gewaltsam in einen Baucontainer in Kalenborn-Scheuern in der Ringstraße ein und entwendeten einen Starkstromverteilerkasten.

In Gerolstein schlugen Unbekannte zwischen Donnerstag, 5. Dezember, 19 Uhr, und Freitag, 6. Dezember, 12.30 Uhr, eine Fensterscheibe eines Wohnhaus in der Straße Am Brönnchen ein und verschafften sich so Zutritt. Zum Tatzeitpunkt war niemand im Haus.