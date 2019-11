Kriminalität : Einbrüche in Trier, Konz und Ayl

Trier/Konz/Ayl Die Polizei ermittelt wegen vier Einbrüchen zwischen Freitag- und Montagabend, davon drei in Firmengebäude. Die Tatorte liegen in Trier, Konz und Ayl.

Ein weiterer Einbruchsversuch spielte sich am Montagabend gegen 23.20 Uhr in Ayl (Neustraße) ab. Der bislang unbekannte Täter versuchte, die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzubohren. Ein Nachbar, der den Einbruchsversuch bemerkte, rief gezielt in Richtung des Täters konnte ihn so von seinem Vorhaben abbringen. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute.