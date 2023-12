Polizei ermittelt Einbrüche in Trier-Süd: Verdächtige Person gesucht

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag, 30. November, auf Freitag, 1. Dezember im Zeitraum 18:10 Uhr bis 13 Uhr in ein Bürogebäude in der Saarstraße in Trier eingedrungen. Dort stahlen sie nach Angaben der Polizei Elektronikgeräte. Zugleich gab es weitere Einbruchsversuche: Sowohl bei einem weiteren Bürogebäude in der Saarstraße als auch in einer Gaststube in der Matthiasstraße wurde jeweils versucht, durch Aufhebeln von Außentüren in die Objekte zu gelangen.