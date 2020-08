Blaulicht : Zweimal zugeschlagen: Polizei Trier fahndet nach Einbrechern

Trier Tür eingetreten, Fenster aufgezwungen: Zweimal waren am Wochenende Einbrecher in Trier unterwegs.

Die erste Tat wurde am Freitag zwischen 12.30 und 23.30 Uhr begangen, in der Koblenzer Straße im Stadtteil Quint. Der oder die Täter suchten eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus heim. Vermutlich traten sie dort die Tür ein, um in die Wohnung zu gelangen.