Polizei : Einbrüche in zwei Dauner Bäckereien

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Daun (red) Einbrecher sind – vermutlich in der Nacht auf Sonntag – in zwei Bäckereien in Daun eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, haben Täter aus einer Bäckerei in der Bahnhofstraße in Daun 140 Euro gestohlen.

Sie drangen zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 4.15 Uhr, über eine Außentür in das Gebäude ein.

Einen weiteren Einbruch gab es in der Abt-Richard-Straße. Zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 9.21 Uhr, drangen die Einbrecher in eine Bäckerei in der Abt-Richard-Straße in Daun ein. Sie verschafften sich Täter vermutlich über ein Außenfenster Zutritt und stahlen einen Tresor. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 1500 Euro.