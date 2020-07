Blaulicht : Einbrüche in Handwerksbetriebe

Wittlich Gleich in zwei Betriebe wurde in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli eingebrochen.

Wie die Polizei in Wittlich mitteilt, kam es In der Nacht vom 14. Juli auf den 15. Juli es zu zwei Einbrüchen in Handwerksbetriebe in Pünderich und zu einem Einbruch in einen Zimmereibetrieb in Bengel. Dabei gelangten der oder die Täter jeweils durch gewaltsames Öffnen eines Fensters beziehungsweise einer Tür in die Räume der Betriebe. Da in den jeweiligen Unternehmen kaum Bargeldbestände aufbewahrt wurden, übersteigt der entstandene Sachschaden den Wert des Stehlguts bei Weitem. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar.