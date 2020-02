Wittlich/Morbach : Eine friedliche Fastnacht

Wittlich/Morbach Keine besonderen Vorkommnisse im Landkreis Bernkastel-Wittlich am Montag.

Bis zu Montagabend und Redaktionsschluss meldeten die Polizeiinspektionen im Landkreis Bernkastel-Wittlich gar keine Vorkommnisse. Die Beamten in Wittlich, Bernkastel-Kues und Morbach konnten sich somit über einen friedlichen Verlauf aller Rosenmontagszüge im Landkreis freuen. Sie mussten weder Streit schlichten, noch betrunkene Autofahrer stoppen. Doch das sah am Fastnachtswochenende noch anders aus (der TV berichtete). In Wittlich waren zwei und in Bernkastel-Kues vier Schlägereien aktenkundig geworden. In der Moselmetropole sollen jeweils mehrere Personen an den Schlägereien beteiligt gewesen sein. Ein junger Mann musste nach Angaben der Polizei ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auch in Osann-Monzel und Piesport gab es kleinere Vorfälle.