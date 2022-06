Blaulicht : Eine verletzte Person: Autofahrer drängt Radfahrer in Trierer Ostallee von der Straße und flüchtet

Trier Eine bedrohliche Verkehrssituation erlebte ein Radfahrer in Trier. Nun sucht die Polizei nach einem Autofahrer. Was passiert ist.

Wie der Polizei erst am Freitag bekannt wurde, ereignete sich am Montag den 30. Mai 2022, gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und einer anschließenden Unfallflucht in der Fabrikstraße, Ecke Ostallee in Trier, teilt die Polizei mit.