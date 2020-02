Blaulicht : Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand in der Vulkaneifel

Hohenfels-Essingen Am Sonntagmorgen kam es zu einem Wohnhausbrand in Hohenfels-Essingen (VG Gerolstein). Ein Bewohner des Einfamilienhaus und ein weiterer Mensch wurden dabei nach Angaben der Polizei in Daun verletzt und müssen ärztlich behandelt werden.

Zur Brandursache machte die Polizei noch keine Angaben. Die Feuerwehren aus Gerolstein, Hohenfels-Essingen, Berlingen und Pelm waren bis in die Mittagsstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.