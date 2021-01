Kriminalität : Eingangstür hält Einbrecher ab

Foto: dpa/Silas Stein

Wintrich In ein Haus in der Moselweinstraße 90 in Wintrich haben Unbekannte in der Nacht vom Freitag, 8. Januar, 20.30 Uhr, bis Samstag, 9. Januar, um 8.15 Uhr versucht einzubrechen. Das berichtet die Polizei.

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum rückseitigen Anwesen und versuchten vergeblich eine Verbindungstür zum Wohnhaus zu öffnen. Anschließend entwendeten sie aus dem angrenzenden Pferdestall zwei Akkubohrschrauber der Marken Makita/Phillips sowie zwei Satteldecken.