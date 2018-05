Eingeklemmte Katze in Taben-Rodt gerettet

Die Tierrettung der Verbandsgemeinde Saarburg hat am Mittwoch eine Katze aus einer misslichen Lage befreit. Sie war in Taben-Rodt zwischen einem Öltank und einer Mauer eingeklemmt. Von Wilfried Hoffmann

Alarm für die Tierrettung der Verbandsgemeinde (VG) Saarburg am Mittwochnachmittag: Eine Katzenfreundin meldete über die Leitstelle, das eine Katze zwischen einem Dreifach-Kunststoff-Öltank und der Ölwannenmauer eingeklemmt sei. Die Katze muss schon Stunden vorher in den verschlossenen Heizungskeller gekommen sein und war vom oberen Rand des mittleren Tankelements in die Tiefe gestürzt.

Das Trier war in einer hilflosen Situation und so eingeklemmt, das eine Flucht unmöglich war. Vor Ort war für den Tierretter zunächst einmal wichtig, nicht drauflos zu stürmen, um das verängstigte Tier noch mehr in Panik zu versetzen. Mit Hilfe des Fangstockes und einer Vorrichtung, die ein Strangulieren verhindert, konnte die Katze gehoben und gerettet werden.

Nach dem Lösen des Fangseiles verschwand die Katze blitzschnell in Nachbars Wiese. Die Katzenfreundin war sichtlich erleichtert und bedankte sich mehrmals für die Hilfe des Tierretters der VG Saarburg.