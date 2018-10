später lesen Blaulicht Einsatz der Polizei sorgt für Aufregung in Trier-Nord FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Ein aufgebrachter Asylbewerber hat am Montagmittag gegen 11.30 Uhr in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in der Dasbachstraße in Trier-Nord einen größeren Polizeieinsatz verursacht. red