Blaulicht : Auto brennt in Konzer Parkhaus

Foto: Fritz-Peter Linden

Konz In einem Parkhaus in Konz ist am Samstag ein Auto in Brand geraten. Ersthelfer und Feuerwehr löschten, niemand wurde verletzt.

Der Wagen, abgestellt im Parkhaus der Kauflandfiliale Konz, geriet am Samstag, 22. August, gegen Abend in Brand, wie die Polizei Trier mitteilt.

Aufgrund schnellen Einschreitens von Ersthelfern mit Feuerlöschern und der Feuerwehr Konz war die Gefahr schnell eingedämmt. Für die Dauer des Einsatzes musste das Parkhaus gesperrt werden. Ursache des Feuers, teilt die Polizei mit, sei vermutlich ein Defekt im Motorraum des Wagens gewesen.