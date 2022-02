Blaulicht : Wegen Eisglätte: Schwerer Unfall mit Brötchen-LKW bei Waldweiler

Waldweiler Zu einem schweren Unfall mit einem LKW ist es am frühen Montagmorgen auf der B407 gekommen. Der Fahrer wurde eingeklemmt.

Dort ist gegen 4.10 Uhr am Montagmorgen, 7. Februar, ein LKW in Fahrtrichtung Kell am See unterwegs gewesen, als er auf einer Gefällstrecke erst ins Rutschen und dann von der Straße abkam. Auf einer Wiese liegend kam er zum Stillstand. Der Fahrer wurde hierbei in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden.