Polizei Elektronik aus Traktoren in Morbach gestohlen - Hoher Schaden FOTO: TV / Friedemann Vetter FOTO: TV / Friedemann Vetter

Diebe haben am Freitag am hellichten Tag in Morbach-Odert aus zwei Traktoren teure Computertechnik und einen GPS-Empfänger für mehrere tausend Euro ausgebaut und mitgenommen. red