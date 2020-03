Einbruch : Elektronikgerät gestohlen

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Daun Unbekannte haben laut Polizei zwischen Donnerstag, 27. Februar, 12 Uhr, und Montag, 2. März, 8 Uhr, das Fenster eines Bürocontainers aufgehebelt und einen Elektronikartikel gestohlen. Der Container war an einer Baustelle am Lidl-Markt in der Bitburger Straße in Daun abgestellt.

