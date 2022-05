Blaulicht : Elfjähriger bei Unfall in der Eifel schwer verletzt

Winterspelt-Hasselbach Ein elfjähriger Junge ist am Dienstag bei einem Unfall in Winterspelt-Hasselbach schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben kam es gegen 15.50 Uhr zu dem Unfall auf der L 16 in Winterspelt-Hasselbach. Ein elfjähriger Junge hatte den Bus in Richtung St.Vith (Belgien) benutzt. Der Bus hielt an der Haltestelle Winterspelt-Hasselbach in Fahrtrichtung St.Vith an. Der Junge stieg aus und überquerte hinter dem Bus die Fahrbahn. Dabei wurde er von einem entgegenkommenden Auto, in dem eine 77-jährige Frau am Steuer saß, erfasst und in den Straßengraben geschleudert. Durch den Aufprall erlitt der Junge schwere Verletzungen. Vor Ort wurde er von Ersthelfern, vom Notarzt und Rettungsdienst erstversorgt, und anschließend mit dem Hubschrauber in ein Klinikum geflogen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Trier, wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachten angeordnet. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Erstellung des Verkehrsgutachtens musste die L 16 für insgesamt vier Stunden voll gesperrt werden. Die Sachschadenshöhe schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro. Im Einsatz waren Notarzt, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber, die Straßenmeisterei Prüm und die Polizei Prüm.