Unfall : Elfjähriges Kind auf Fahrrad in Trier-Ehrang von Auto angefahren

In der Straße Zur Stadtmauer in Trier-Ehrang ist es am 14. Mai zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem elfjährigen Radfahrer gekommen. Foto: dpa/Stefan Puchner

Trier-Ehrang Bei der Kollision mit einem Auto ist am Samstagabend in Trier-Ehrang ein elf Jahre altes Kind schwer verletzt worden. Der Junge war auf dem Fahrrad unterwegs.

Ein elfjähriger Radfahrer ist am Samstagabend bei einem Unfall in Trier-Ehrang schwer verletzt worden. Der Junge kreuzte laut Polizei mit seinem Fahrrad gegen 17.25 Uhr die Straße Zur Stadtmauer, als dort ein 56-jähriger Autofahrer mit seinem VW aus der Richtung Gartenstraße entlangfuhr. Das Kind sei von dem Auto erfasst und schwer verletzt in ein Trierer Krankenhaus gebracht worden, teilt die Polizei mit. An dem Wagen entstand geringer Sachschaden.