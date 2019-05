Polizei : Klüsserath: Enkel von Hauseigentümern ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Foto: TV/Klaus Kimmling

Der zufällig eintreffende Enkel von Hauseigentümern in der Mittelstraße in Klüsserath hat Einbrecher in die Flucht getrieben.

(red) Unbekannte haben sich laut Polizei am Dienstag, 14. Mai, gegen 13.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Klüsserath in der Mittelstraße verschafft. Die Täter hätten eine Glasscheibe im Wintergarten eingeschlagen. Während der Tatausübung seien die Einbrecher vom zufällig eintreffenden Enkel des Hauseigentümers überrascht und an der weiteren Tatausführung gehindert worden. Die Täter seien daraufhin maskiert in Richtung der B 53 gelaufen.