Polizei : Enkeltrick – 82-Jährige Triererin um fünfstellige Summe betrogen

Foto: TV/Frank Göbel

Trier (red) Eine 82 Jahre alte Triererin wurde am vergangenen Donnerstag Opfer eines Enkeltrickbetrugs. So schildert die Polizei den Hergang des Geschehens: In bekannter Art meldete sich eine vermeintliche nahe Verwandte vormittags telefonisch bei der betagten Frau, erschlich sich in professioneller Manier deren Vertrauen und gab an, für einen Wohnungskauf dringend und schnell Bargeld zu benötigen.

Durch mehrere Anrufe und nachhaltige Forderungen setzte die Betrügerin die Geschädigte derart unter Druck, dass diese einer Geldübergabe zustimmte. Die angebliche Verwandte gab an, eine Botin zur Abholung des Geldes zu entsenden.

Gegen 13 Uhr erschien die angekündigte Geldbotin laut Polizei am Wohnhaus des Opfers in der Straße „Am Mariahof", forderte die Herausgabe und nahm das Bargeld in Empfang. Danach sei sie in einen hellen PKW eingestiegen, in dem offenbar ein weiterer Mittäter gewartet habe. Zu diesem PKW sind keine zusätzlichen Merkmale bekannt, wie die Polizei weiter mitteilt.

Die Geldbotin wird wie folgt beschrieben: Die Frau war etwa 1,60 Meter groß, von schmaler Statur, mit langen, blonden Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren. Sie hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfreies Deutsch und war etwa 30 Jahre alt. Die Botin war bekleidet mit einem weiß-blau gestreiften Pulli, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen. Sie trug keine Mund-Nasen-Maske und weder Brille noch erkennbaren Schmuck.