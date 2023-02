Schwerer Unfall nach Umzug : Mann an der Mosel von Karnevalswagen überrollt

Mann an der Mosel von Karnevalswagen überrollt

Update Enkirch/Traben-Trarbach Auf der B53 zwischen Enkirch und Traben-Trarbach ist am Sonntagnachmittag um 16.40 Uhr ein Mann von einem Traktor gefallen und dann von einem Karnevalswagen überrollt worden.

Schwerer Unfall nach dem Karnevalsumzug in Enkirch: Auf der B53 zwischen Enkirch und Traben-Trarbach ist am Sonntagnachmittag, 19. Februar, um 16.40 Uhr ein junger Mann von einem Traktor gefallen und dann von einem Karnevalswagen überrollt worden. Nach Angaben der Polizeiinspektion Zell wurde der Mann dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.