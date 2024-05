An der Bushaltestelle Zwei Jugendliche in Enkirch niedergeschlagen – einer muss ins Krankenhaus

Wie die Polizei mitteilt, ist es in der Nacht auf Sonntag, 26. Mai, gegen 0.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung an der Bushaltestelle an der B 53 in Enkirch gekommen. Laut Pressemitteilung wurden dabei ein 14-Jähriger und ein 15-Jähriger niedergeschlagen. Einer von ihnen musste im Krankenhaus behandelt werden.