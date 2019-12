Polizei : Gegen Gartenzaun gefahren und geflüchtet

Sambolbild. Foto: dpa/Carsten Rehder

Ensch In Ensch (Verbandsgemeinde Schweich) ist am Freitag, 6. dezember, zwischen 10 und 13 Uhr an der Einmündung der Straßen Am Kautenbach/Moselstraße ein Gartenzaun beschädigt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Den Spuren zufolge könnte laut Polizeibericht ein vorbeifahrender LKW den Schaden verursacht haben. Der Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern.