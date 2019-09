Polizei öffnet herrenlosen Koffer am Trierer Bahnhof - Sperrung aufgehoben (Update)

Trier Ein Mann hat am Mittwoch gegen 12 Uhr in der Vorhalle des Trierer Hauptbahnhofs einen Koffer abgestellt. Daraufhin wurde das Gebäude komplett abgeriegelt. Jetzt ist die Sperrung des Trierer Hauptbahnhofs wieder aufgehoben.

13.40 Uhr Die Sperrung des Trierer Hauptbahnhofs ist seit 13.35 Uhr komplett aufgehoben. Die Bahnhofshalle ist wieder offen, an allen Gleisen können Züge ein- und ausfahren. Bahnreisende können sich wieder frei auf dem gesamten Gelände bewegen.

Ein Sprengstoffhund war kurz zuvor zu dem Koffer geführt worden, der von einem bis dato unbekannten Mann am Mittwoch gegen 12 Uhr in der Bahnhofshalle abgestellt worden war. „Der Hund schlug nicht an“, teilte ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei dem Trierischen Volksfreund mit. Daraufhin hätten Bundespolizisten den Koffer geöffnet. „Darin befanden sich lediglich Kleidung und Unterlagen“, sagte der Sprecher der Bundespolizei.

Die Sperrung des Hauptbahnhofs sei daraufhin sofort komplett aufgehoben worden. Der 22-jährige Mann, den die Polizei gegen 13 Uhr im Stadtgebiet festgenommen hat und der womöglich den Koffer zuvor am Hauptbahnhof abgestellt haben könnte, hat sich laut Bundespolizei noch nicht zu der Sache geäußert.

13:20 Uhr Die für die Sicherheit in und um Bahnhöfe zuständige Bundespolizei hat um kurz nach 13 Uhr im Trierer Stadtgebiet einen Verdächtigen festgenommen. Der 22-Jährige soll am Mittwochmittag dabei beobachtet worden sein, wie er einen Koffer in der Vorhalle des Trierer Hauptbahnhofs abgestellt und sich anschließend entfernt hat.