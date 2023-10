Nach Vorfall in Trittenheim Erneute Sabotage an Bahnen in Weinbergen – Polizei mahnt Winzer zur Vorsicht

Am 25. September kam es bereits zu einem Vorfall in Trittenheim, bei dem ebenfalls eine Monorackbahn manipuliert wurde. Der 21-jährige Sohn eines Winzers raste dabei ungebremst in einer Steillage den Hang herunter. Nur durch einen Sprung von der Bahn konnte er einem lebensgefährlichen Unfall entgehen.