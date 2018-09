Unbekannte misshandeln mehrere Pferde

Schläge, Würgen, Schnittverletzungen, Verätzungen: In Erden wurden in den vergangenen Tagen einige Pferde teilweise brutal verletzt.

In jüngster Zeit kam es in der Gemarkung Erden vermehrt zu Übergriffen gegen Pferde, die auf Koppeln standen. So wurde zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 3.45 Uhr, der Zaun einer Pferdeweide am Moselufer mutwillig beschädigt. Die Tiere wurden aus der Umzäunung herausgetrieben. Dabei wurde nach Auskunft der Polizei mindestens eines der Pferde geschlagen und mit einem Seil oder ähnlichem stark gewürgt. In der Folge wurde der angrenzende Weinberg vermutlich durch die aufgescheuchten Tiere erheblich beschädigt. Bei einem weiteren Vorfall wurden einem Pony Schnittverletzungen beigebracht.

Auf einer zweiten Weide der Pferdebesitzerin in Erden, Gemarkung: Weilerwies, wurdeein mit Kalkbrühe überschüttet und dabei verätzt. Außerdem wurden dem Tier mehrere Schnittwunden beigebracht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, Tel.: 06531/95270 entgegen.