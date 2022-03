Ermittlungen : Nach Video von Einsatz in Trier-Euren: Polizisten bis auf Weiteres nicht mehr im Dienst

Foto: TV/Frank Göbel

Trier Nach einem Video über einen eskalierten Routine-Einsatz von Polizisten und einem Mitarbeiter des kommunalen Vollzugsdienstes in Trier-Euren verrichten die betroffenen Polizisten vorläufig keinen Dienst mehr. Am Freitag nahmen der Trierer Polizeipräsident und die Stadt Trier Stellung zu dem Vorfall.

Das Polizeipräsidium hatte nach eigenen Angaben aus der TV-Berichterstattung über den Freispruch von zwei Angeklagten und ein aufgetauchtes Beweisvideo von einem offenbar aus dem Ruder gelaufenen Polizeieinsatz erfahren - ebenso wie von den Vorwürfen gegen mehrere Polizisten wegen unverhältnismäßigen Einschreitens und Falschaussage vor Gericht.

„Polizeipräsident Friedel Durben zeigt sich über die Vorwürfe sehr betroffen und betont die hohe Bedeutung des Vertrauens in die Integrität der Polizei. Er fordert eine umfassende Klärung. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verrichten bis auf Weiteres keinen Dienst. Die Staatsanwaltschaft Trier wird die strafrechtlichen Vorwürfe prüfen“, heißt es in der knappen Pressemitteilung, die am Freitagnachmittag vom Polizeipräsidium herausgegeben wurde. Daraus geht nicht hervor, ob die besagten Polizisten offiziell vom Dienst suspendiert sind oder sich in einem anderen Status befinden.

Auch die Trierer Stadtverwaltung zeigte sich am Freitag betroffen - in ihrem Fall über die Vorwürfe gegen einen ehemaligen Mitarbeiter ihres Kommunalen Vollzugsdienstes, der an dem Einsatz beteiligt war. Der betroffene Mitarbeiter sei seit mehreren Monaten nicht mehr im Dienst der Stadt Trier, die Stadtverwaltung Trier gehe von einer umfassenden Ermittlung durch die Staatsanwaltschaft aus, heißt es in einer Mitteilung der Stadt am Freitagnachmittag.