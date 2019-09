Nach gewalttätiger Festnahme in Prüm laufen die Ermittlungen

Prüm/Trier Die Staatsanwaltschaft Trier sucht weiter nach Zeugen der Festnahme nach einer Verfolgungsjagd in Prüm, bei der ein Bundespolizist einen jungen Franzosen getreten und geschlagen hat. Der Urheber des Videos, das den Fall bekannt machte, ist weiterhin unbekannt.

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Trier, Peter Fritzen, sagt am Donnerstag auf Anfrage von volksfreund.de: „Nachdem das Verfahren erst gestern eingeleitet worden ist, dauern die Ermittlungen an.“ Die zuständige Polizeidienststelle in Prüm, die zur Landespolizei gehört, ist laut Fritzen mit den Ermittlungen wegen Körperverletzung im Amt beauftragt.