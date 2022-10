DNA und kleinste Spuren : Nach Skelettfund in Üttfeld: Ein Blick in die Ermittlungen

Menschlicher Schädel. Wenn nichts bleibt außer Knochen, wird die Ermittlung schwierig. Foto: Fritz-Peter Linden

Üttfeld Ende September fand ein Landwirt in einem alten Lagerkeller in Üttfeld die skelettierten Reste eines Menschen. Die Obduktion ergab: Die Knochen stammten von einer 40 bis 50 Jahre alten Europäerin. Weitere Spuren und Hinweise? Kaum vorhanden. Was kann man da überhaupt noch herausfinden? Und wie?