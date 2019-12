Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage : Erneut Auto am Trierer Messepark in Flammen

Foto: TV/Roland Morgen

Trier Erneut hat am Sonntagabend am Trierer Messepark ein Auto gebrannt. Erst kürzlich war dort ein Fiesta ausgebrannt - die Polizei schließt in diesem Fall Brandstiftung nicht aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die Trierer Berufsfeuerwehr wurde am Sonntagabend gegen 17.45 Uhr alarmiert, weil unter der Konrad-Adenauer-Brücke ein Auto vollständig in Flammen stand. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Erst am vergangenen Donnerstagabend war fast zur gleichen Uhrzeit auf einem Parkplatz in den Trierer Moselauen ein Ford Fiesta ausgebrannt. Die Trierer Kriminalpolizei schließt in diesem Fall Brandstiftung nicht aus und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.