Blaulicht : Erneut gesperrte Straßen wegen Moselhochwasser

Reil Die Mosel steigt derzeit wieder an. Die ersten Straßen sind gesperrt.

In der vergangenen Woche gab es ein größeres Hochwasser an der Mosel. Danach war es einige Tage trocken, sodass der Fluss wieder gesunken ist. Doch es kamen schnell wieder längerer Regenfälle auf, sodass sich die Mosel nicht gänzlich erholen konnte. Jetzt steigt sie wieder an.