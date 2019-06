Verkehr : Drei Fahrzeuge bei Igel in Unfall verwickelt

Drei Fahrzeuge bei Igel in Unfall verwickelt

Trier-Zewen/Igel Erneut hat es auf der B 49 bei Igel einen Unfall gegeben. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Erst am vergangenen Mittwoch ist die B 49 zwischen Igel und Wasserbilligerbrück wegen eines Unfalls gesperrt gewesen. Am Montagnachmittag hat es erneut eine Kollision gegeben. Nach Auskunft der Polizei waren im Begegnungsverkehr zwischen Igel und Trier-Zewen zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. In der Folge wurde zudem ein weiteres Fahrzeug touchiert.