Feuerwehr Erneuter Brand in Lagerhalle im Trierer Hafen FOTO: Agentur Siko FOTO: Agentur Siko

Erneut musste die Feuerwehr am Dienstagabend zu einem Einsatz in einem metallverarbeitenden Betrieb am Ostkai im Trierer Hafen ausrücken. Nichtmetallische Abfälle waren am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr in einer Lagerhalle am Ostkai im Trierer Hafen wieder in Flammen aufgegangen. siko