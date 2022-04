Diebstahl : Erneuter Einbruch in Edeka in Gerolstein - Polizei nimmt Täter samt Beute fest

Gerolstein Der gleiche Täter ist zum zweiten Mal in den Edeka-Markt in Gerolstein eingebrochen, das teilt die Polizei mit. Was dann passierte.

Ein 26-jähriger Mann aus der VG Gerolstein ist am 15. April gegen 3.50 Uhr in den Edeka-Markt in Gerolstein eingebrochen. Laut Polizei schlug er mit einem Brecheisen eine Seitentüre ein, ging in den Markt und entwendete Zigaretten und Lebensmittel in einem Gesamtwert von über 2000 Euro.

Durch die Alarmfirma des Marktes war der Marktleiter bereits verständigt worden, vor Ort traf er auf den Täter und verfolgte ihn, während er die Polizei verständigte.

Aufgrund der Hinweise des Marktleiters konnte der Täter vor Ort durch die Beamten schnell festgenommen und das Diebesgut sichergestellt werden.